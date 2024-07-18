У Києві та області в найближчий час очікується шторм

У Києві в найближчу годину очікується істотне погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощі, град та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр " та КМДА .

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із цим синоптики оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпечності.

Також через сильні зливи з опадами до 30-40 міліметрів за 1 годину оголошено 2-й - помаранчевий - рівень небезпечності.

Як зазначають у КМДА, гідрослужби КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов, і на місцях можливих підтоплень завчасно чергує спецтехніка.

"Фахівці радять закрити вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Водіям радять знизити швидкість", - йдеться в повідомленні.

Також мешканцям та гостям столиці у випадку надзвичайних ситуацій з падінням дерев радять звертатися на лінії екстрених спецслужб:

101 чи 0444303713 - рятувальники;

0442724018 - "Київзеленбуд".

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків закликають звертатись за номером - 0503873542.

Фото: попередження про небезпечну погоду у Києві та області 18 липня (facebook.com/UkrHMC)