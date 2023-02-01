У Києві та області можуть бути чутні вибухи: в ОВА пояснили причину
У Києві та області у середовищі, 1 лютого, було чути вибухи, що покриваються плановими навчаннями саперів у Вишгородському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.
"Можливі звуки вибухів у Вишгородському районі сьогодні, 1 лютого, – це планові навчання саперів. Їх можуть почути мешканці деяких громад області", - йдеться у повідомленні.
В адміністрації розповіли, що в рамках навчання сапери відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Зберігайте спокій та пам'ятайте про правила безпеки", - додали в ОВА.
Нагадаємо, українські військові продовжують навчання, щоб здобути перемогу над окупантами. Учора командувач оборони Києва показав кадри тренувань бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Також повідомлялося, що українські військові проводять навчання на північному кордоні країни, а саме знищення ворожих колон, ДРН та ведення оборонного бою.
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