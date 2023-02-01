У Києві та області можуть бути чутні вибухи: в ОВА пояснили причину

У Києві та області у середовищі, 1 лютого, було чути вибухи, що покриваються плановими навчаннями саперів у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Можливі звуки вибухів у Вишгородському районі сьогодні, 1 лютого, – це планові навчання саперів. Їх можуть почути мешканці деяких громад області", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації розповіли, що в рамках навчання сапери відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Зберігайте спокій та пам'ятайте про правила безпеки", - додали в ОВА.