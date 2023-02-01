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У Києві та області можуть бути чутні вибухи: в ОВА пояснили причину

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Київ, Середа 01 лютого 2023 14:16
У Києві та області можуть бути чутні вибухи: в ОВА пояснили причину Фото: у Києві та області можуть чути вибухи у зв'язку з навчаннями саперів (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області у середовищі, 1 лютого, було чути вибухи, що покриваються плановими навчаннями саперів у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Можливі звуки вибухів у Вишгородському районі сьогодні, 1 лютого, – це планові навчання саперів. Їх можуть почути мешканці деяких громад області", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації розповіли, що в рамках навчання сапери відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Зберігайте спокій та пам'ятайте про правила безпеки", - додали в ОВА.

Нагадаємо, українські військові продовжують навчання, щоб здобути перемогу над окупантами. Учора командувач оборони Києва показав кадри тренувань бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Також повідомлялося, що українські військові проводять навчання на північному кордоні країни, а саме знищення ворожих колон, ДРН та ведення оборонного бою.

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