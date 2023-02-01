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В Киеве и области могут быть слышны взрывы: в ОВА объяснили причину

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Киев, Среда 01 февраля 2023 14:16
В Киеве и области могут быть слышны взрывы: в ОВА объяснили причину Фото: в Киеве и области могут быть слышны взрывы в связи с учениями саперов (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в среду, 1 февраля, могут быть слышны взрывы, которые связаны с плановыми учениями саперов в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Возможные звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители некоторых общин области", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в рамках учения саперы отрабатывают навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

"Сохраняйте спокойствие и помните о правилах безопасности", - добавили в ОВА.

Напомним, украинские военные продолжают учения, чтобы одержать победу над оккупантами. Вчера командующий обороной Киева показал кадры тренировок бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Также сообщалось, что украинские военные проводят учения на северной границе страны, а именно уничтожение вражеских колонн, ДРГ и ведение оборонного боя.

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