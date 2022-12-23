ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області можуть бути чутні вибухи: у чому причина

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 15:27
У Києві та області можуть бути чутні вибухи: у чому причина Фото: у Києві та області 23 грудня можуть бути чутні вибухи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 23 грудня можуть почути вибухи. Вони пов'язані з роботою саперів, які знищують вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

"Поблизу столиці може бути голосно. Це у районі Вишгороду сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Сьогодні з 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - йдеться в повідомленні.

Військова адміністрація закликає зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента попереджали, що російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі.

У ВП пояснили, що це робиться навмисно, щоб "вплинути на нерви", прислухатися до таких пліток не варто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вибухи
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація