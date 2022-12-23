У Києві та області можуть бути чутні вибухи: у чому причина
У Києві вдень 23 грудня можуть почути вибухи. Вони пов'язані з роботою саперів, які знищують вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.
"Поблизу столиці може бути голосно. Це у районі Вишгороду сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Сьогодні з 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - йдеться в повідомленні.
Військова адміністрація закликає зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента попереджали, що російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі.
У ВП пояснили, що це робиться навмисно, щоб "вплинути на нерви", прислухатися до таких пліток не варто.
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