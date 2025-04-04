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У Києві та області лунають звуки вибухів: працює ППО

Фото: ППО працюють як в столиці, так і в області (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 3 на 4 квітня, у Києві та Київській області чути звуки вибухів. Росіяни запустили дрони, по ворожим цілям працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Київської міської та Київської обласної військових адміністрацій.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:33. Починаючи з 23:49 у місті почали працювати ППО.

Приблизно о 24:54  час вибухи були і в Київській області, оскільки там фіксувалися ворожі безпілотники. Також в цей час пролунали повторні вибухи в Києві.

"У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - попередили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

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