У Києві та області лунають звуки вибухів: працює ППО

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:33. Починаючи з 23:49 у місті почали працювати ППО.

Приблизно о 24:54 час вибухи були і в Київській області, оскільки там фіксувалися ворожі безпілотники. Також в цей час пролунали повторні вибухи в Києві.

"У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - попередили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.