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В Киеве и области раздаются звуки взрывов: работает ПВО

Фото: ПВО работают как в столице, так и в области (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 3 на 4 апреля, в Киеве и Киевской области слышны звуки взрывов. Россияне запустили дроны, по вражеским целям работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской и Киевской областной военных администраций.

Сигнал тревоги в столице объявили в 23:33. Начиная с 23:49 в городе начали работать ПВО.

Примерно в 24:54 время взрывы были и в Киевской области, поскольку там фиксировались вражеские беспилотники. Также в это время прозвучали повторные взрывы в Киеве.

"В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - предупредили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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