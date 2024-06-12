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У Києві та області до кінця доби утримуватиметься негода, Україну накрив циклон

Середа 12 червня 2024 14:13
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У Києві та області до кінця доби утримуватиметься негода, Україну накрив циклон Фото: у Києві та області до кінця доби утримуватиметься негода, Україну накрив циклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 червня, у Києві та області до кінця доби утримуватиметься сильний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як відзначили в ОВА, окрім дощу, також очікуються пориви вітру, швидкість якого досягатиме 20 м/с.

Україну накрив циклон

Як відзначають в Українському гідрометеорологічному центрі, сьогоднішній ранок приніс в Україні тривалі дощі, що викликані активним циклоном над територією нашої країни.

"Циклон має закручену форму та рухається над північним та центральним регіоном України на схід, а дощі ним зумовлені мають облоговий, тобто тривалий характер. Разом із тим, у передній частині процесу над Лівобережжям розвиваються купчасті грозові хмари", - додає Укргідрометцентр.

Зазначається, що дощитиме сьогодні до кінця дня, втім надвечір негода послабиться й почне відступати на північний-схід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Київ сьогодні накрила серйозна негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило.

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