ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон

Среда 12 июня 2024 14:13
UA EN RU
В Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон Фото: в Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 июня, в Киеве и области до конца суток будет удерживаться сильный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отметили в ОВА, кроме дождя также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать 20 м/с.

Украину накрыл циклон

Как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, сегодняшнее утро принесло в Украине продолжительные дожди, вызванные активным циклоном над территорией нашей страны.

"Циклон имеет закрученную форму и движется над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди им обусловлены имеют осадный, то есть длительный характер. Вместе с тем, в передней части процесса над Левобережьем развиваются кучевые грозовые облака", - добавляет Укргидрометцентр.

Отмечается, что дождь будет до конца дня, впрочем, к вечеру непогода ослабится и начнет отступать на северо-восток.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Киев сегодня накрыла серьезная непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет