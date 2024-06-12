В Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон

Сегодня, 12 июня, в Киеве и области до конца суток будет удерживаться сильный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отметили в ОВА, кроме дождя также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать 20 м/с.

Украину накрыл циклон

Как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, сегодняшнее утро принесло в Украине продолжительные дожди, вызванные активным циклоном над территорией нашей страны.

"Циклон имеет закрученную форму и движется над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди им обусловлены имеют осадный, то есть длительный характер. Вместе с тем, в передней части процесса над Левобережьем развиваются кучевые грозовые облака", - добавляет Укргидрометцентр.

Отмечается, что дождь будет до конца дня, впрочем, к вечеру непогода ослабится и начнет отступать на северо-восток.