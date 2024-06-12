В Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон
Сегодня, 12 июня, в Киеве и области до конца суток будет удерживаться сильный дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как отметили в ОВА, кроме дождя также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать 20 м/с.
Украину накрыл циклон
Как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, сегодняшнее утро принесло в Украине продолжительные дожди, вызванные активным циклоном над территорией нашей страны.
"Циклон имеет закрученную форму и движется над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди им обусловлены имеют осадный, то есть длительный характер. Вместе с тем, в передней части процесса над Левобережьем развиваются кучевые грозовые облака", - добавляет Укргидрометцентр.
Отмечается, что дождь будет до конца дня, впрочем, к вечеру непогода ослабится и начнет отступать на северо-восток.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Киев сегодня накрыла серьезная непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило.
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