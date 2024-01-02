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У Києві та області через ракетний удар без світла чверть мільйона споживачів

Фото: без світла залишились 250 тисяч споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.

"Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами "Укренерго" та обленерго", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. 

Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. 

"Енергетики оперативно почнуть відновлювати обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Києву

Даними КМВА, російська армія нанесла 2 січня другий поспіль удар із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння.

Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу Shahed.

А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили), повідомили в КМВА.

"Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також підтвердилася інформація щодо загибелі однієї людини, жінки, 86 років. Вона була евакуйована з будинку в Солом’янському районі та померла в машині "швидкої"

Наслідки ракетної атаки по районах:

  • - в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;
  • - в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;
  • - в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;
  • - в Печерському р-ні - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
  • - в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:
  • - в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;
  • - в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;
  • - Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.
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