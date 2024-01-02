В Киеве и области из-за ракетного удара без света четверть миллиона потребителей

По данным пресс-службы, все отключения связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.

"Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждения ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции.

Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

"Энергетики оперативно начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Киеву

По данным КГВА, российская армия нанесла 2 января второй подряд удар с применением большого арсенала воздушного вооружения.

Воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков баражирующих боеприпасов типа Shahed.

А вслед за ними более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут Воздушные силы), сообщили в КМВА.

"Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждения инфраструктуры. Есть пострадавшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей. Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших", - говорится в сообщении.

Также подтвердилась информация о гибели одного человека, женщины, 86 лет. Она была эвакуирована из дома в Соломенском районе и скончалась в машине "скорой"

Последствия ракетной атаки по районам: