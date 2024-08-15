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У Києві та низці регіонів України зранку оголосили повітряну тривогу

Фото: люди у Києві ховаються у метро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 серпня, у Києві та інших областях України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Карта повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ поки не повідомляли причину тривоги. Проте як пишуть канали у Telegram, існує ракетна небезпека, а саме - загроза балістики.

Оновлено о 07:10

Військові офіційно повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 07:13

У Києві та низці областей почали оголошувати відбій тривоги.

Оновлено о 07:38

У ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Де оголошена тривога

Станом на 07:09 карта повітряних тривог виглядая наступним чином.

Нагадаємо, що вночі також оголошували повітряну тривогу як в столиці, так і в інших куточках України. Причиною була загроза балістики з півночі.

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