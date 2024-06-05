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По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: повітряну тривогу оголошено по всій Україні 5 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 5 червня по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Тривогу оголосили о 7:13 спочатку у Києві, пізніше загрозу оголосили і для Київської області, потім тривога охопила всі регіони.

У Повітряних силах попередили про зліт в Росії винищувача МіГ-31К.

"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Відбій тривоги

Відбій тривоги було оголошено о 7:42, починаючи з Київської області. У Києві відбій зафіксували о 7.44.

Повітряна тривога в Україні

Під час злету винищувача МіГ-31К повітряна тривога в Україні оголошується зазвичай повсюдно. Це пов'язано з тим, що цей літак є носієм "Кинджалів".

Додамо, що пізно ввечері 4 червня також одна з тривог оголошувалась через активність МіГ-31К. Також окупанти запускали і дрони-камікадзе. Військово-морські сили ЗСУ, зокрема, вже встигли збити один "шахед".

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Війна в УкраїніПовітряна тривога