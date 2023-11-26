У Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу: зафіксовано пуски "Шахедів"



У Повітряних силах України попереджають про загрозу ударних безпілотників, частина ударних дронів рухається у напрямку столиці.

У КМВА також повідомили, що ударні БПЛА рухаються у напрямку Києва.

Атака на Київ 26 листопада

Минулої ночі Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 "Шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

У столиці уламки збитих дронів впали у кількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. Також через атаку у Києві та області були відключення світла.

Детальніше про атаку на столицю – у матеріалі РБК-Україна.