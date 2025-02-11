У Києві та низці областей України тривога через запуск "Калібрів"

"Ймовірно відбулись пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря! Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 23:36.

Згодом військові підтвердили фіксацію ракет над областями України. Про ракетну загрозу поінформував і начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"В столиці оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Будь ласка, прямуйте в найближче укриття", - написав він.

Оновлено о 00:23

Військові зафіксували балістику на півдні Сумської області, а через хвилину на півночі Полтавської. Вони рухались на захід.

Оновлено о 00:35

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що над Кропивницьким зафіксовано ворожий дрон. Крім того, один безпілотник летить з північного сходу у напрямку Сум, і ще один з південного сходу у напрямку Кривого Рогу.

За даними моніторингових каналів, станом на цей час ворожі ракети більше не фіксуються. Однак зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки не було. Тривоги станом на цей час продовжуються.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:07 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.