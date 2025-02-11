В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за запуска "Калибров"

"Вероятно состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря! Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 23:36.

Впоследствии военные подтвердили фиксацию ракет над областями Украины. О ракетной угрозе проинформировал и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Пожалуйста, направляйтесь в ближайшее укрытие", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:07 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.