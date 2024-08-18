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У Києві та низці областей України тривога через загрозу балістики

Неділя 18 серпня 2024 23:50
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У Києві та низці областей України тривога через загрозу балістики Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 18 серпня, у Києві та інших областях України оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза балістики з півночі", - йдеться у повідомленні о 23:44.

Крім того, станом на цей час для Сумської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Миколаївській областей існує загроза застосування ударних безпілотників.

Оновлено о 00:00

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Також відбої почались у інших областях. Через декілька хвилин у ПС повідомили про відбій загрози балістики.

Де оголошена тривога

Станом на 23:47 повітряна карта тривиг виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей України тривога через загрозу балістики

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