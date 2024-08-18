У Києві та низці областей України тривога через загрозу балістики
Фото: люди в укритті (Getty Images)
Пізно ввечері, 18 серпня, у Києві та інших областях України оголосили тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза балістики з півночі", - йдеться у повідомленні о 23:44.
Крім того, станом на цей час для Сумської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Миколаївській областей існує загроза застосування ударних безпілотників.
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У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Також відбої почались у інших областях. Через декілька хвилин у ПС повідомили про відбій загрози балістики.
Де оголошена тривога
Станом на 23:47 повітряна карта тривиг виглядає наступним чином.
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