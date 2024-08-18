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В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за угрозы баллистики

Воскресенье 18 августа 2024 23:50
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В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за угрозы баллистики Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 18 августа, в Киеве и других областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза баллистики с севера", - говорится в сообщении в 23:44.

Кроме того, по состоянию на это время для Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей существует угроза применения ударных беспилотников.

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В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Также отбои начались в других областях. Через несколько минут в ПС сообщили об отбое угрозы баллистики.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:47 воздушная карта тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за угрозы баллистики

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