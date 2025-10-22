UA

Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що сталося

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 22 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Війна в УкраїніРосійська ФедераціяКиїв