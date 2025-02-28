У Києві та низці областей України оголосили тривогу: де загроза дронів

В ніч на 28 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 00:37. В інших регіонах повітряну тривогу оголосили раніше.
Перед цим військові попереджали, що в напрямку Києва з південного сходу летять ворожі ударні безпілотники. Також вони закликали мешканців Дніпра, Черкас та Полтави бути в укриттях.
Крім того, станом на 23:56 четверга, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:
Станом на 00:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що увечері, 27 лютого, росіяни масовано атакували Україну дронами. Зокрема, під удар потрапили Суми, Запоріжжя, передмістя Харкова та Харківська область.
Що відомо про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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