У Києві та низці областей України оголосили тривогу: де загроза дронів

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 00:37. В інших регіонах повітряну тривогу оголосили раніше.

Перед цим військові попереджали, що в напрямку Києва з південного сходу летять ворожі ударні безпілотники. Також вони закликали мешканців Дніпра, Черкас та Полтави бути в укриттях.

Крім того, станом на 23:56 четверга, ворожі дрони фіксували в наступних регіонах:

БпЛА у Сумській області, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на заході Харківської області, курс - західний/південно-, північно-західний;

БпЛА у Полтавській області, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході Черкаської області, курс - західний;

БпЛА на сході та в центральній частині Чернігівської області, курс - західний/південно-західний;

БпЛА у Дніпропетровській області, курс - північно-західний;

БпЛА на північному сході Миколаївської області, курс - північний;

БпЛА на півночі і в центральній частині Херсонської області, курс - західний/північно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.