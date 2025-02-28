В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: где угроза дронов

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 00:37. В других регионах воздушную тревогу объявили раньше.

Перед этим военные предупреждали, что в направлении Киева с юго-востока летят вражеские ударные беспилотники. Также они призвали жителей Днепра, Черкасс и Полтавы быть в укрытиях.

Кроме того, по состоянию на 23:56 четверга, вражеские дроны фиксировали в следующих регионах:

БпЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на западе Харьковской области, курс - западный/юго-, северо-западный;

БпЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный;

БпЛА на востоке и в центральной части Черниговской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА в Днепропетровской области, курс - северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Николаевской области, курс - северный;

БпЛА на севере и в центральной части Херсонской области, курс - западный/северо-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.