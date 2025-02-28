В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: где угроза дронов

В ночь на 28 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 00:37. В других регионах воздушную тревогу объявили раньше.
Перед этим военные предупреждали, что в направлении Киева с юго-востока летят вражеские ударные беспилотники. Также они призвали жителей Днепра, Черкасс и Полтавы быть в укрытиях.
Кроме того, по состоянию на 23:56 четверга, вражеские дроны фиксировали в следующих регионах:
По состоянию на 00:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что вечером, 27 февраля, россияне массированно атаковали Украину дронами. В частности, под удар попали Сумы, Запорожье, пригород Харькова и Харьковская область.
Что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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