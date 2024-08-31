У Києві та низці областей України оголосили тривогу: що стало причиною

Росіяни завдали удар по Харкову

Нагадаємо, що 30 серпня близько 15:30 росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Ворог влучив у 5 локацій в місті.

За інформацією ДСНС України, станом на 22:28 30 серпня внаслідок ворожого удару по Харкову загинули 7 людей. З них одна дитина 2009 року народження. Крім того, постраждало 77 осіб, з них 18 дітей.

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