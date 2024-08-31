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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: что стало причиной

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 августа в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе баллистики и фиксируют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении в 00:14.

Информацию подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия", - сообщил канал КГВА в 00:16.

Кроме того, в 00:18 военные сообщили о ракете в направлении Сум.

До этого, начиная с 22:50 в воздушном пространстве Украины начали фиксировать вражеские дроны-камикадзе.

Обновлено в 00:23

В ВС призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях. В окрестностях города летает БпЛА.

Обновлено в 00:38

В КГВА сообщили, что существует угроза ударных БпЛА для Киева, а на подступах к столице работает ПВО. Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Обновлено в 00:42

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 00:45

В Киеве снова объявили воздушную тревогу.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:16 сигнал воздушной тревоги объявлен в городе Киеве и Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Россияне нанесли удар по Харькову

Напомним, что 30 августа около 15:30 россияне ударили авиабомбами по Харькову. Враг попал в 5 локаций в городе.

По информации ГСЧС Украины, по состоянию на 22:28 30 августа в результате вражеского удара по Харькову погибли 7 человек. Из них один ребенок 2009 года рождения. Кроме того, пострадали 77 человек, из них 18 детей.

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