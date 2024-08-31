В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу: что стало причиной

В ночь на 31 августа в Киеве и других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе баллистики и фиксируют дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Киевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении в 00:14.
Информацию подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия", - сообщил канал КГВА в 00:16.
Кроме того, в 00:18 военные сообщили о ракете в направлении Сум.
До этого, начиная с 22:50 в воздушном пространстве Украины начали фиксировать вражеские дроны-камикадзе.
В ВС призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях. В окрестностях города летает БпЛА.
В КГВА сообщили, что существует угроза ударных БпЛА для Киева, а на подступах к столице работает ПВО. Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
В Киеве снова объявили воздушную тревогу.
По состоянию на 00:16 сигнал воздушной тревоги объявлен в городе Киеве и Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.
Напомним, что 30 августа около 15:30 россияне ударили авиабомбами по Харькову. Враг попал в 5 локаций в городе.
По информации ГСЧС Украины, по состоянию на 22:28 30 августа в результате вражеского удара по Харькову погибли 7 человек. Из них один ребенок 2009 года рождения. Кроме того, пострадали 77 человек, из них 18 детей.
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