У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах повідомили про загрозу атак ворожих безпілотників у Київській області з напрямку Полтавської та Чернігівської областей.

Крім того, російські дрони рухаються через:

Миколаївську та Кіровоградську області курсом на північний захід;

Одеську область у північному напрямку;

Черкаську область курсом на Київщину;

Вінницьку область у північно-західному напрямку.

Нічна атака 21 грудня

Нагадаємо, що остання ворожа атака безпілотників відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.

Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.

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