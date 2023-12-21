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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Фото: у низці областей України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор вкотре атакує Україну ударними дронами. У Києві та низці північних, центральних і південних областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах повідомили про загрозу атак ворожих безпілотників у Київській області з напрямку Полтавської та Чернігівської областей.

Крім того, російські дрони рухаються через:

  • Миколаївську та Кіровоградську області курсом на північний захід;
  • Одеську область у північному напрямку;
  • Черкаську область курсом на Київщину;
  • Вінницьку область у північно-західному напрямку.

Нічна атака 21 грудня

Нагадаємо, що остання ворожа атака безпілотників відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.

Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.

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