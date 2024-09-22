У Києві та низці областей України оголошено тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:58.

До цього, о 21:24, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше, о 21:57, стало відомо про ракету, яку зафіксовали у повітряному просторі над Сумською областю і яка рухалась у південно-західному напрямку.

Станом на 22:03, ПС повідомили про ракету у Чернігівській області, яка летить курсом на Чернігів.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:01 карта повітряних тривог має наступний вигляд.