UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 вересня, в Києві та низці областей оголошено тривогу. Причиною сигналу стала ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:58.

До цього, о 21:24, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше, о 21:57, стало відомо про ракету, яку зафіксовали у повітряному просторі над Сумською областю і яка рухалась у південно-західному напрямку.

Станом на 22:03, ПС повідомили про ракету у Чернігівській області, яка летить курсом на Чернігів.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:01 карта повітряних тривог має наступний вигляд.

Нагадаємо, минулого вечора Україною також ширилася тривога, але їх причиною були ворожі БпЛА.

При цьому зазначимо, що ворог атакував КАБами Харків. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 18 багатоповерхівок. За медичною допомогою звернулася 21 людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні