RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 22 сентября, в Киеве и ряде областей объявлена тревога. Причиной сигнала явилась ракетная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:58.

До этого в 21:24 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже, в 21:57, стало известно о ракете, зафиксированной в воздушном пространстве над Сумской областью и двигавшейся в юго-западном направлении.

По состоянию на 22:03, ПС сообщили о ракете в Черниговской области, которая летит курсом на Чернигов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог имеет следующий вид.

Напомним, минувшим вечером по Украине также распространялась тревога, но их причиной были вражеские БпЛА.

При этом отметим, что враг атаковал КАБами Харьков. В результате обстрела было повреждено 18 многоэтажек. За медицинской помощью обратился 21 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине