В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:58.

До этого в 21:24 военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже, в 21:57, стало известно о ракете, зафиксированной в воздушном пространстве над Сумской областью и двигавшейся в юго-западном направлении.

По состоянию на 22:03, ПС сообщили о ракете в Черниговской области, которая летит курсом на Чернигов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог имеет следующий вид.