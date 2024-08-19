У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

Пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
За інформацією місцевих каналів, причиною тривоги стали ворожі БпЛА, які летять до столиці.
На каналі Повітряних сил ЗСУ попереджали, що в низці регіонів зафіксовано БпЛА. Проте спочатку під час тривоги про їх перебування у Київській області що офіційної інформації не було. Пізніше фіксацію підтвердили.
Моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" повідомив про "Шахед" у напрямку Вишгорода Київської області.
У Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію про рух ударних безпілотників:
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.
Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші та не знімати і не викладав в мережу роботу захисників України.
Крім того, людям порадили залишатися в укриттях до відбою тривоги.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 23:17 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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