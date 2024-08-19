UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

Фото: іранський дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

За інформацією місцевих каналів, причиною тривоги стали ворожі БпЛА, які летять до столиці.

На каналі Повітряних сил ЗСУ попереджали, що в низці регіонів зафіксовано БпЛА. Проте спочатку під час тривоги про їх перебування у Київській області що офіційної інформації не було. Пізніше фіксацію підтвердили.

Оновлено о 23:26

Моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" повідомив про "Шахед" у напрямку Вишгорода Київської області.

Оновлено о 23:31

У Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію про рух ударних безпілотників:

  • БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний;
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний;
  • декілька груп БпЛА з Херсонської області через Миколаївську, курс північно-західний.

Оновлено о 23:37

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.

Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші та не знімати і не викладав в мережу роботу захисників України.

Крім того, людям порадили залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено о 23:44

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні