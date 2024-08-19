RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов

Фото: иранский дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

По информации местных каналов, причиной тревоги стали вражеские БПЛА, летящие к столице.

На канале Воздушных сил ВСУ предупреждали, что в ряде регионов зафиксирован БПЛА. Однако сначало во время тревоги об их пребывании в Киевской области официальной информации не было. Позже фиксацию подтвердили.

Обновлено в 23:26

Мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" сообщил о "Шахеде" в направлении Вышгорода Киевской области.

Обновлено в 23:31

В Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении ударных беспилотников:

  • БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс западный;
  • БпЛА в южной части Сумской области, курс западный;
  • несколько групп БпЛА из Херсонской области через Николаевскую, курс северо-западный.

Обновлено в 23:37

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

Украинцев призвали соблюдать информационную тишину и не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Кроме того, людям посоветовали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Обновлено в 23:44

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине