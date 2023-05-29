У Києві вибухи, працює ППО. У низці областей оголошено тривогу

Повітряну тривогу оголосили в Києві та ще низці областей. Раніше військові попередили про загрозу ракетної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Як попередили в ОК "Південь", станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вже три ракетоносії - 2 надводних, 1 підводний. Сумарний залп - до 20 "Калібрів".
"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив", - йшлося в повідомленні.
Після оголошення повітряної тривоги жителі Києва почули потужний вибух. Після нього пролунало ще низка вибухів.
Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу ППО та закликає залишатися в укриттях.
"В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак закликає не знімати роботу ППО.
"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" - написав мер міста Віталій Кличко.
Станом на 11:26 вона виглядає так:
"Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - пише мер Віталій Кличко.
Згодом він додав, що в Оболонському районі є повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.
"На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".
"Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі", - інформує Кличко.
Фото: уламки ракети, яка впала на проїжджу частину в Києві (t.me/KyivCityOfficial)
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