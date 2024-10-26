В Києві та низці областей тривога, є загроза "Шахедів"

Атака РФ на Київ

Тривога у Києві тривала понад 7 годин. Атаку дронів відбивали сили ППО на підступах до столиці.

Незважаючи на це, російські війська обстріляли Київ дронами 25 жовтня. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. Є постраждалі та жертва.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. За останніми даними у Києві вже шість постраждалих через атаку РФ. Одна дівчина загинула.

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