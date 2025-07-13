У Києві та низці областей тривога: в чому причина

Ввечері, 13 липня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:46.
Напередодні тривога ширилася в інших областях. Тоді Повітряні сили ЗСУ теж попереджували про загрозу балістики.
У Києві оголосили повітряну тривогу.
Станом на 20:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що вчора ввечері в Києві та низці областей теж оголосили тривогу. Тоді причиною стала загроза застосування ударних дронів.
Однак зазначимо, що ніч в Україні вперше за два місяці минула без атак дронами. Принаймні, не було нальотів дронів, як це було останнім часом.
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