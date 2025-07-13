У Києві та низці областей тривога: в чому причина

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:46.

Напередодні тривога ширилася в інших областях. Тоді Повітряні сили ЗСУ теж попереджували про загрозу балістики.

Оновлено о 20:56

У Києві оголосили повітряну тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.