В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 20:46.

Накануне тревога распространялась в других областях. Тогда Воздушные силы ВСУ тоже предупреждали об угрозе баллистики.

Обновлено в 20:56

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:50 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.