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В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 13 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 20:46.

Накануне тревога распространялась в других областях. Тогда Воздушные силы ВСУ тоже предупреждали об угрозе баллистики.

Обновлено в 20:56

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:50 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что вчера вечером в Киеве и ряде областей тоже объявили тревогу. Тогда причиной стала угроза применения ударных дронов.

Однако отметим, что ночь в Украине впервые за два месяца прошла без атак дронами. По крайней мере, не было налетов дронов, как это было в последнее время.

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