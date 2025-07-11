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У Києві та низці областей тривога через загрозу "Шахедів"

Фото: у Києві та низці областей тривога через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці регіонів України ввечері 11 липня оголошена повітряна тривога. Російські війська запустили ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Київ - загроза застосування ударних БПЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях!", - повідомили військові.

Також про загрозу дронів попереджають жителів Житомирської, Донецької, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, у Києві чутно вибухи, працює ППО.

Це підтвердив й начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Може бути гучно. Наші захисники працюють над ліквідацією загрози", - написав він у Telegram.

Карта повітряних тривог станом на 20:37

Оновлено 21:18

У Києві відбій повітряної тривоги через загрозу дронів.

Обстріл України 11 липня

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Росія запустила по Україні 79 безпілотників. Дрони атакували з трьох напрямків.

Сили ППО збили 44 дрони типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БПЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.

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