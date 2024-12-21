У Києві та більшості областей тривога через ракетну небезпеку

Нагадаємо, що в ніч на 20 грудня Росія випустила по території України 65 «Шахедів» і дронів інших типів, а також ракети. Крім того, вранці ворог запустив у напрямку Києва п'ять балістичних ракет.

Сили ППО змогли знищити 40 БпЛА, ще 20 безпілотників-імітаторів було втрачено. Також протиповітряна оборона знищила всі п'ять балістичних ракет, що летіли на столицю. Однак через падіння уламків збитих ракет було зафіксовано руйнування та постраждалих.

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