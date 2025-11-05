UA

У Києві та низці областей повітряна тривога: де загроза балістичних ударів

Ілюстративне фото: в Україні повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч проти 5 листопада Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 4:18 ранку було зафіксовано пуски ракет із північно-східного напрямку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили українські захисники.

Вже за хвилину військові повідомили про появу швидкісної повітряної цілі над Сумщиною, яка рухалася курсом на південь. О 4:21 Повітряні Сили підтвердили повторний рух ракети в напрямку Сум, що свідчить про можливу повторну атаку або маневрування балістичного боєприпасу.

Офіційних повідомлень про влучання або наслідки наразі немає.

Українців у прикордонних областях, зокрема на Сумщині, Харківщині та Полтавщині, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях та дотримуватися офіційних повідомлень Повітряних Сил.

Наразі карта тривог виглядає наступним чином:

 UPD: о 4:41 Повітряні сили України оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

 

Нагадаємо, що останніми тижнями Росія активізувала застосування балістичних ракет по території України, зокрема з напрямків Брянської та Курської областей РФ.

