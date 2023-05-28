У Києві та низці областей - повітряна тривога. Повідомляють про дрони і роботу ППО

Моніторингові групи пишуть про ворожі дрони-камікадзе типу Shahed, які росіяни запустили для нинішньої атаки по Україні.

Тривога станом на сьогодні оголошена в:

Києві та області,

Чернігівській області,

Житомирській області,

Сумській області,

Вінницькій області,

Полтавській області,

Миколаївській області,

Черкаській області,

Херсонській області,

Кіровоградській області,

Дніпропетровській області.

Жителів зазначених регіонів просять залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - передали в Telegram каналі Київської міської військової адміністрації.

У Київській обласній військовій адміністрації інформують про загрозу застосування ворогом БПЛА.

"Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги!" - пишуть в ОВА.

Так, у мережі повідомляють про роботу ППО в регіонах та про звуки вибухів.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 травня (фото: t.me/alarmukraine)

Тривоги розширилися

Близько 01:35 стало відомо про скасування тривоги в Херсонській області, натомість сигнали зазвучали також у Рівненській та Хмельницькій областях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 травня (фото: t.me/alarmukraine)

А трохи згодом, близько 01:45 та 01:50, також тривоги були оголошені й у Волинській та Харківській областях.

Вже о другій ночі у Сумській области скасували тривогу, натомість у Чернівецькій області - оголосили.

Повітряні атаки військ РФ по Україні

Російські загарбники у травні посилили інтенсивність повітряних атак по Україні, які найчастіше проводяться у нічний час з використанням ударних дронів та ракет.

Так, наприклад, росіяни вночі 26 травня влаштували масований обстріл України з використанням "Шахедів" і ракет. Тоді були зафіксовані пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона. ППО ЗСУ знищило всі крилаті ракети ворога, 23 "Шахеда", а також дрони "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Внаслідок цієї ворожої атаки всі цілі противника, які летіли на Київ, були збиті нашими захисниками. Однак у Дніпрі були "прильоти", і в результаті ударів загинули дві людини, 32 громадян отримали поранення, а також зникли безвісти.

У Харківській області тоді через атаку противника по місту Мерефа було пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа, а в Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із сільгосптехнікою, сталися пожежі.