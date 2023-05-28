RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога. Сообщают о дронах и работе ПВО

Фото: в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины в ночь на воскресенье, 28 мая. Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха начали звучать на юге страны, после чего распространились на центральные и северные регионы, включая столицу. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушных тревог.

Мониторинговые группы пишут о вражеских дронах-камикадзе типа Shahed, которые россияне запустили для нынешней атаки по Украине.

Тревога по состоянию на сейчас объявлена в:

  • Киеве и области,
  • Черниговской области,
  • Житомирской области,
  • Сумской области,
  • Винницкой области,
  • Полтавской области,
  • Николаевской области,
  • Черкасской области,
  • Херсонской области,
  • Кировоградской области,
  • Днепропетровской области.

Жителей указанных регионов просят оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - передали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В Киевской областной военной администрации информируют об угрозе применения врагом БПЛА.

"Силы ПВО уже работают! Соблюдайте информационную тишину - не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги!" - пишут в ОВА.

Так, в сети сообщают о работе ПВО в регионах и о звуках взрывов.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 28 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Тревоги расширились

Около 01:35 стало известно об отмене тревоги в Херсонской области, сигналы зазвучали также в Ровенской и Хмельницкой областях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 28 мая (фото: t.me/alarmukraine)

А чуть позже, около 01:45 и 01:50, также тревоги были объявлены в Волынской и Харьковской областях.

Уже в два ночи в Сумской области отменили тревогу, однако в Черновицкой области - объявили.

Воздушные атаки войск РФ по Украине

Российские захватчики в мае усилили интенсивность воздушных атак по Украине, которые чаще всего проводятся в ночное время с использованием ударных дронов и ракет.

Так, например, россияне ночью 26 мая устроили массированный обстрел Украины с использованием "Шахедов" и ракет. Тогда были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона. ПВО ВСУ уничтожило все крылатые ракеты врага, 23 "Шахеда", а также дроны "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

В результате этой вражеской атаки все цели противника, которые летели на Киев, были сбиты нашими защитниками. Однако в Днепре были "прилеты", и в результате ударов погибли два человека, 32 граждан получили ранения, а также были пропавшие без вести.

В Харьковской области тогда из-за атаки противника по городу Мерефа было повреждено гражданское предприятие, произошел пожар, а в Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, случились пожары.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк указала на особенность ночных атак РФ по Украине - враг хочет усыпить бдительность украинских военных, и продолжает искать слабые места ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога