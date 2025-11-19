У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 02:47.

Після цього Повітряні сили ЗСУ уточнили, що існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, після чого зафіксували швидкісні ціль на Харківщині.

Далі військові закликали мешканців Полтави бути в укриттях, після чого додали, що ціль летить повз Чутове у бік Карлівки.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонскій,та Донецькій областях.