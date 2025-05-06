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У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: людей закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 травня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:18.

Водночас інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ та поінформували, що зафіксовано швидкісну ціль через Сумську область.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

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