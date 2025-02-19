У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

У низці регіонів України сьогодні, 19 лютого, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причина - атака російських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і КМВА в Telegram.
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Одеській областях.
Водночас у Київській міській військовій адміністрації попереджають, що в Києві можлива атака ворожих дронів, тому киян закликали пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Згідно з останніми даними Повітряних сил, ворожий дрон помітили у східній частині Києва.
Також кілька груп ударних безпілотників ворога прямують у бік Одеси. Вони летять над акваторією Чорного моря.
Нові групи дронів фіксують і в Запорізькій області, вони летять у північно-західному напрямку.
Оновлено 22:22
У Києві пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко написав, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні свої ударні безпілотники. Так вони намагаються атакувати об'єкти критичної інфраструктури.
Зокрема, в ніч на 19 лютого окупанти запустили по Україні 167 безпілотників. У результаті роботи сил ППО було збито 106 дронів. Ще 56 безпілотників локаційно втрачено.
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