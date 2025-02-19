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В Украине масштабная тревога из-за дронов. В Киеве и Одессе взрывы, работает ПВО

Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 19 февраля, вечером объявили воздушную тревогу. Причина - атака российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и КГВА в Telegram.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Одесской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом в Киевской городской военной администрации предупреждали, что в Киеве возможна атака вражеских дронов, поэтому жителей столицы призвали пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги. 

Согласно последним данным Воздушных сил, вражеский дрон заметили в восточной части Киева. 

Также несколько групп ударных беспилотников врага направлялись в сторону Одессы. Они летели над акваторией Черного моря. Сообщалось о взрывах в районе Одессы, мэр Геннадий Труханов говорил о работе ПВО. 

Еще группы дронов фиксировали и в Запорожской области, они летели в северо-западном направлении. 

Обновлено 22:22

В Киеве прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко написал, что силы противовоздушной обороны работают по вражеских дронах. 

Обновлено 22:43

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, дрон, который летел на Киев, был обезврежен. На месте падения в Голосеевском районе работают соответствующие службы. Пострадавших и разрушений нет. 

Он уточнил, что в небе все еще есть цели и по ним работает ПВО. В отдельных районах могут быть слышны выстрелы и взрывы. Поэтому киевлянам необходимо находиться в укрытиях до отбоя тревоги. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине свои ударные беспилотники. Так они пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры.

В частности, в ночь на 19 февраля оккупанты запустили по Украине 167 беспилотников. В результате работы сил ПВО были сбиты 106 дронов. Еще 56 беспилотников локационно потеряны.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов