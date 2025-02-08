У Києві та низці областей оголосили тривогу: ворог запустив дрони

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що станом на 21:22 у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, у зв'язку з чим в області працює ППО.

Українській закликали бути в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Зокрема, не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:27 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях.