У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

В ніч на 15 січня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА, які зафіксовано у повітряному просторі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал у Києві оголосили о 00:48. В інших областях тривоги було оголошено раніше. Військові також уточнили, в чому причина.
"Увага! Місто Київ, місто Бровари! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - йдеться у повідомленні.
Через декілька хвилин інформацію підтвердив новий глава КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що сигнал пов'язаний з БпЛА росіян поблизу Києва.
У Повітряних силах оновили інформації щодо руху ворожих ударних дронів. Наразі зафіксовано, що:
У Києві оголосили відбій тривоги.
Станом на 00:58 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницький, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що вчора, в ніч на 14 січня, ще починаючи з вечора 13 числа, росіяни атакували Україну 80 БпЛА, серед яких були ударні безпілотники за типом Shahed і дрони-імітатори. На ранок сили ППО збили вже 58 із них, ще 21 було локально втрачено.
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