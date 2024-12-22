UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Фото: дрони фіксували в Київській області (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:14. За півгодини до цього військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:23 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що ввечері у Києві та низці областей також оголошували тривогу. Її причиною стала швидкісна ціль, яку було зафіксовано у Чернігівській області і яка рухалась в напрямку Київської. Водночас, у деяких інших регіонах перебували ворожі БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні