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В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Фото: дроны фиксировали в Киевской области (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 00:14. За полчаса до этого военные фиксировали в северной части Киевской области несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:23 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, что вечером в Киеве и ряде областей также объявляли тревогу. Ее причиной стала скоростная цель, которая была зафиксирована в Черниговской области и которая двигалась в направлении Киевской. В то же время, в некоторых других регионах находились вражеские БпЛА.

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