У Києві та низці областей оголосили тривогу

У неділю, 8 грудня, у Києві та низці областей України вдень оголосили тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської міської військової адміністрації.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав о 15:11 Сергій Попко, начальник КМВА.
Перед цим, о 15:02 і 15:10 військові попереджали, що в напрямку Борисполя зі сходу і в напрямку Києва з південного сходу летить ворожий БпЛА.
Станом на 15:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, проте так відбувається вже протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що в ніч з 7 на 8 грудня у Києві також оголошували тривогу. Вона теж була пов'язана із загрозою застосування дронів, оскільки в бік столиці було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вдень 6 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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