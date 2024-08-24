В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности
Вечером 24 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили сигнал воздушной тревоги. Причиной послужила ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
В частности, в 21:00 военные сообщили о скоростной цели на Сумы. Позже стало известно, что ракета продолжает движение в направлении Черниговской области. По состоянию на 21:11 ракета продолжала движение по направлению к Нежину.
Где объявлена тревога
По состоянию на 21:16, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
Обновлено. В 21:28 по областям и в Киеве объявили отбой.
Напомним, что ранее сегодня тоже объявляли тревогу в Киеве и ряде других регионов Украины. Причиной была угроза баллистики. Через две минуты после предупреждения Воздушных сил ВСУ, в Сумах был слышен звук взрыва.
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