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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Субота 24 серпня 2024 17:54
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: люди під час тривоги в метро Києва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В День незалежності України, 24 серпня, у Києві та низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 17:49.

Також через дві хвилини військові повідомили про швидкісну ціль на Суми, після чого у місті було чути звук вибуху.

Де оголошено тривогу

Станом на 17:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

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