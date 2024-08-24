У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
Фото: люди під час тривоги в метро Києва (Getty Images)
В День незалежності України, 24 серпня, у Києві та низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 17:49.
Також через дві хвилини військові повідомили про швидкісну ціль на Суми, після чого у місті було чути звук вибуху.
Де оголошено тривогу
Станом на 17:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.