У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: люди під час тривоги в метро Києва (Getty Images)

В День незалежності України, 24 серпня, у Києві та низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 17:49. Також через дві хвилини військові повідомили про швидкісну ціль на Суми, після чого у місті було чути звук вибуху. Де оголошено тривогу Станом на 17:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.