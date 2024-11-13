В Україні оголосили масшатбну повітряну тривогу через комбіновану атаку

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак залунала у столиці близько 06.36.

Мешканців Києва просять негайно прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до завершення тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи ударних безпілотників противника у бік Києва через Бровари.

Пізніше військові розповіли, що ракета ворога прямувала у бік Київської області з Чернігівської області.

Згодом тривога охопила вже усю територію країни.

Пізніше військові розповіли, що ракета змінює курс в напрямку Полтавської області. Та уточнили пізніше, що ворожа ціль продовжує рух на півночі Черкаської області - курс південно-західний.

Як заявив начальник КМВА Сергій Попко, повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Військові розповіли, що ракета прямує у бік Києва. Пізніше у Повітряних силах заявили, що у бік Києва рухається ще одна ворожа ракета. У Києві триває робота ППО, було чути вибухи.

Додамо, на ворожу атаку по українській столиці відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник у своєму Telegram зазначив, що російський диктатор Володимир Путін здійснює ракетну атаку на Київ просто зараз.

Комбінована повітряна атака

Нагадаємо, раніше цієї ночі у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в Росії був зафіксований зліт кількох 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. Військові додали, що орієнтовно захід ворожої авіації в районі пускових рубежів очікувалося о 5:00.

Разом з тим у Повітряних силах не підтверджували, що російські "Тушки" здійснили ракетні запуски по Україні.

А ближче до шостої ранку військові заявили про ракетну небезпеку з півдня.

Додамо, що упродовж цієї ночі над різними областями Україні фіксуються ударні безпілотники, які окупанти запустили для повітряної атаки ще з вечора напередодні.

Крім того, додамо, що в акваторії Чорного й Азовського морів російські ракетоносії не були зафіксовані.