У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.
Перед цим, о 02:34, військові оновили рух ворожих БпЛА, які перебувають у повітряному просторі України. Зокрема:
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).
Станом на 02:48 сигнал повітряної тривоги продовжується безпосередньо у Києві, а також у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас, згідно карти тривог, "почервоніння" вже багато місяців триває у Луганській області та в окупованому Криму.
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