У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.

Перед цим, о 02:34, військові оновили рух ворожих БпЛА, які перебувають у повітряному просторі України. Зокрема:

БпЛА у Сумській області заходять до Полтавської південно-західним курсом;

БпЛА на півночі Полтавської області прямують на захід;

БпЛА на сході Черкаської області у західному напрямку;

групи БпЛА на сході Київської області у західному напрямку ( орієнтовний вектор руху Васильків).

Оновлено о 02:51

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 02:48 сигнал повітряної тривоги продовжується безпосередньо у Києві, а також у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас, згідно карти тривог, "почервоніння" вже багато місяців триває у Луганській області та в окупованому Криму.