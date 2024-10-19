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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які РФ вкотре запустила по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.

Перед цим, о 02:34, військові оновили рух ворожих БпЛА, які перебувають у повітряному просторі України. Зокрема:

  • БпЛА у Сумській області заходять до Полтавської південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Полтавської області прямують на захід;
  • БпЛА на сході Черкаської області у західному напрямку;
  • групи БпЛА на сході Київської області у західному напрямку ( орієнтовний вектор руху Васильків).

Оновлено о 02:51

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Де оголосили тривогу

Станом на 02:48 сигнал повітряної тривоги продовжується безпосередньо у Києві, а також у Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Водночас, згідно карти тривог, "почервоніння" вже багато місяців триває у Луганській області та в окупованому Криму.

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