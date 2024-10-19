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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Суббота 19 октября 2024 02:48
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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 октября в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, которые РФ в очередной раз запустила по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41.

Перед этим, в 02:34, военные обновили движение вражеских БпЛА, находящихся в воздушном пространстве Украины. В частности, военные писали, что:

  • БпЛА в Сумской области заходят в Полтавскую юго-западный курс;
  • БпЛА на севере Полтавской области направляется на запад;
  • БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;
  • группы БпЛА на востоке Киевской области в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).

Обновлено в 02:51

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:48 сигнал воздушной тревоги продолжается непосредственно в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В то же время, согласно карте тревог, "покраснение" уже много месяцев продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

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