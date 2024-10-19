В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ночь на 19 октября в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, которые РФ в очередной раз запустила по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:41.
Перед этим, в 02:34, военные обновили движение вражеских БпЛА, находящихся в воздушном пространстве Украины. В частности, военные писали, что:
- БпЛА в Сумской области заходят в Полтавскую юго-западный курс;
- БпЛА на севере Полтавской области направляется на запад;
- БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;
- группы БпЛА на востоке Киевской области в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).
Обновлено в 02:51
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:48 сигнал воздушной тревоги продолжается непосредственно в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В то же время, согласно карте тревог, "покраснение" уже много месяцев продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.
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